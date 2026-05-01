A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO A13 VERSO ANCONA/PESCARA E ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO A1/MILANO

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 4 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 5 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso Ancona/Pescara, per consentire lavori di pavimentazione.

Contestualmente sarà chiuso il Raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A13 alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Milano, immette sul Raccordo di Casalecchio, in direzione della A14 Bologna-Taranto; di conseguenza, l’uscita di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Milano.

In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia o di Sasso Marconi nord, sulla A1 Milano-Napoli, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 5 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, in direzione A1/Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

Di conseguenza, l’uscita di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona.

In alternativa alla chiusura del tratto, percorrere il Raccordo Casalecchio, in direzione A1/Milano.

In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale verso Borgo Panigale, proseguire sul Ramo Verde ed entrare in A14 verso Milano alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa all’uscita di Bologna Borgo Panigale, utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.