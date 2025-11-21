A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI BARI NORD-BARI SUD, BARI SUD-ACQUAVIVA DELLE FONTI E ACQUAVIVA DELLE FONTI-GIOIA DEL COLLE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI BARI NORD-BARI SUD, BARI SUD-ACQUAVIVA DELLE FONTI E ACQUAVIVA DELLE FONTI-GIOIA DEL COLLE
Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di installazione degli impianti, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari nord e Bari sud, verso Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari nord, proseguire sulla Complanare di Bari verso Brindisi-Lecce e proseguire sulla SS16 Tangenziale di Bari, in direzione di Brindisi, fino a raggiungere l’uscita 10B, immettersi sulla SP236 verso Cassano delle Murge e rientrare in A14 a Bari sud;
-dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto.
Contestualmente saranno chiuse l’area di parcheggio “Virgilio ovest” e l’area di servizio “Le Fonti ovest”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP236 verso Bari, SS16 Tangenziale di Bari in direzione Brindisi fino all’uscita 13, SS100 verso Taranto, SP125 Acquaviva-Sammichele in direzione di Acquaviva delle Fonti e rientrare in A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti;
-dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, verso Taranto.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Le Fonti ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele, verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Taranto, SP106 Gioia-Putignano verso Gioia Del Colle e rientrare in A14 a Gioia del Colle;
-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto.
Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la viabilità ordinaria: SP106 Gioia-Putignano verso Putignano, SS100 verso Taranto, SP23 Castellaneta-San Basilio verso Castellaneta e rientrare in A14 a Mottola Castellaneta.