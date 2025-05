A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TRANI, MOLFETTA E BITONTO E AREA DI SERVIZIO DOLMEN DI BISCEGLIE EST

Roma, 31 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 4 GIUGNO

-sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 5 GIUGNO, IN MODALITA’ ALTERNATA

-sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta;

-sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Trani;

-sarà chiusa la stazione di Bitonto, in uscita per chi proviene da Bari.

Si consiglia di uscire alla stazione di Molfetta;

-sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 6 GIUGNO, IN MODALITA’ ALTERNATA

-sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Trani;

-sarà chiusa la stazione di Bitonto, in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Molfetta.