A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TRANI E MOLFETTA E TRATTO BARI NORD-ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE DI BARI

Roma, 4 febbraio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta, al km 652+400, o di Andria Barletta, al km 626+900;

-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bitonto, al km 663+000, o di Trani, al km 638+100;

-dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari nord e l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari, in direzione di quest’ultima.

Contestualmente, sarà chiuso, per chi percorre la SS96 Bari-Altamura, il ramo di allacciamento sulla D94 Complanare sud di Bari, verso la Tangenziale.

Sarà chiuso anche lo svincolo di Modugno, in entrata verso la Tangenziale di Bari e l’uscita di Bari nord, per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, da Pescara, uscire alla stazione di Bitonto, sulla A14;

per chi proviene da Bari Zona Industriale ed è diretto verso la Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto verso la SS16 Tangenziale di Bari, seguire le indicazioni per Bari sulla SP1 Bari-Modugno e sulla SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la Tangenziale di Bari;

per chi proviene da Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 (Pescara), entrare a Bitonto.