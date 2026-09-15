A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SENIGALLIA E LORETO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SENIGALLIA E LORETO
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 23:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Senigallia, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione del portale di uscita.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Marotta Mondolfo;
-sarà chiusa la stazione di Loreto, in entrata verso Pescara, per consentire attività di ripristino danni a seguito di un incidente.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Civitanova Marche.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.