A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SAN SEVERO E FOGGIA

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Poggio Imperiale;

-nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o di Foggia Zona Industriale.