A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SAN SEVERO E FOGGIA ZONA INDUSTRIALE

Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara e da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara: Poggio Imperiale;

in uscita per chi proviene da Bari: Foggia;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 gennaio, sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata verso Bari e Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bari: Cerignola est;

in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara: Foggia.