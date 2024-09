A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI: ROSETO DEGLI ABRUZZI, ORTONA E SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Roma, 20 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 24 SETTEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Giulianova Mosciano Sant’Angelo o di Atri Pineto.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Atri Pineto o di Pescara ovest.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Ortona, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lanciano o di Pescara sud.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE

-sarà chiusa la stazione di San Benedetto del Tronto, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Val Vibrata o di Grottammare.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 SETTEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Ortona, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Pescara sud;

in uscita per chi proviene da Bari: Lanciano.