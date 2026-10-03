A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI E ANCONA NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI E ANCONA NORD
Roma, 3 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo;
in uscita per chi proviene da Ancona: Atri Pineto;
-nelletre notti dimercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ancona sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.