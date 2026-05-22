A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI RIMINI NORD E CESENA

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 25 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 26 MAGGIO

-sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Bologna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valle del Rubicone;

-sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord.

NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 26, MERCOLEDI’ 27 E GIOVEDI’ 28 MAGGIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord.