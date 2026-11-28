A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI RICICONE E DI CESENA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI RICICONE E DI CESENA
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud;
-sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 2 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 3 DICEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.