A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI POGGIO IMPERIALE E SAN SEVERO

Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o di Termoli;

-nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Poggio Imperiale.