A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI POGGIO IMPERIALE E CERIGNOLA EST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI POGGIO IMPERIALE E CERIGNOLA EST
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì16 dicembre, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: San Severo;
in uscita per chi proviene da Pescara: Termoli;
-dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Termoli;
in uscita per chi proviene da Bari: San Severo;
-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Canosa o di Foggia Zona Industriale.