A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PEDASO E FERMO

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara e da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara: Grottammare;

in uscita per chi proviene da Bologna: Fermo;

-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiusa la stazione di Fermo, in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pedaso.