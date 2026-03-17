A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ORTONA E ROSETO DEGLI ABRUZZI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ORTONA E ROSETO DEGLI ABRUZZI
Roma, 17 marzo 2026- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Ortona, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lanciano o di Pescara sud Francavilla;
-sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Atri Pineto.