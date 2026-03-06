A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI MOTTOLA CASTELLANETA, MOLFETTA, ACQUAVIVA DELLE FONTI E BARI SUD, AREA DI PARCHEGGIO LE GROTTE OVEST E AREE DI SERVIZIO LE FONTI OVEST E LE FONTI EST

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 10 MARZO

-sarà chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in uscita e in entrata, da e verso Bari: Gioia del Colle;

in uscita e in entrata, da e verso Taranto: utilizzare la viabilità ordinaria;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”, situata nel tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 11 MARZO

-sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bitonto.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 12 MARZO

-sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari sud o di Gioia del Colle;

-saranno chiuse le aree di servizio “Le Fonti ovest” e “Le Fonti est”, situate nel tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, rispettivamente verso Taranto e in direzione di Bari.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 13 MARZO

-sarà chiusa la stazione di Bari sud, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari nord o di Acquaviva delle Fonti.