A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI MOLFETTA, BARI SUD E ACQUAVIVA DELLE FONTI E AREE DI SERVIZIO LE FONTI OVEST E LE FONTI EST

Roma, 15 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bitonto o di Trani;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bari sud, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari nord o di Acquaviva delle Fonti;

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Gioia del Colle o di Bari sud.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Le Fonti ovest” e “Le Fonti est, situate nel tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, rispettivamente verso Taranto e in direzione di Bari.