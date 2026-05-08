A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FORLI’ E RICCIONE

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Cesena nord;

-sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata e in uscita, in modalità alternata, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cattolica o di Rimini sud.

Si ricorda che la suddetta chiusura di Riccione sarà effettuata in modalità alternata.