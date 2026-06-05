A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FORLI’ E CESENA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FORLI’ E CESENA
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 9 GIUGNO
-sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord e Faenza;
-sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord.
NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 9, MERCOLEDI’ 10 E GIOVEDI’ 11 GIUGNO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord.