A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FOGGIA E TRANI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FOGGIA E TRANI
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Foggia Zona Industriale;
in uscita per chi proviene da Pescara: San Severo;
-sarà chiusa la stazione di Trani, in uscita per chi proviene da Bari, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire a Molfetta, stazione altamente automatizzata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.