A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FANO E PESARO URBINO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI FANO E PESARO URBINO
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 settembre sarà chiusa la stazione di Fano, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Marotta Mondolfo;
-dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Pesaro Urbino, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cattolica.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.