A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CESENA E CATTOLICA

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord;

-sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.