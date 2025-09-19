A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CANOSA E MOLFETTA E ANDRIA BARLETTA
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 23 SETTEMBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta o di Cerignola est;
-sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bitonto o di Trani.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Canosa.