A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CANOSA E BARI SUD

Roma, 17 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Bari e da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Andria Barletta, sulla stessa A14;

in uscita per chi proviene da Pescara: Cerignola est, sulla A14;

in uscita per chi proviene dalla A16 Napoli-Canosa: Cerignola ovest, sulla A16;

-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa la stazione di Bari sud, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari nord.