A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CANOSA, CERIGNOLA EST E TRANI
Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 11 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in uscita e in entrata, da e verso Bari: Andria Barletta, sulla stessa A14;
in uscita e in entrata da e verso Pescara: Cerignola est;
in uscita e in entrata da e verso Napoli: Cerignola ovest, sulla A16 Napoli-Canosa.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 12 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in uscita e in entrata da e verso Bari: Canosa, sulla stessa A14;
in uscita e in entrata da e verso Pescara: Foggia Zona Industriale, sulla stessa A14;
in uscita e in entrata da e verso Napoli: Cerignola ovest, sulla A16 Napoli-Canosa;
-sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in uscita e in entrata da e verso Bari: Molfetta;
in uscita e in entrata da e verso Pescara: Andria Barletta.