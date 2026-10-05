A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BOLOGNA SAN LAZZARO E BOLOGNA FIERA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BOLOGNA SAN LAZZARO E BOLOGNA FIERA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera;
-sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e da Ancona, in modalità alternata, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale.
In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene dalla A1: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;
per chi proviene da Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.
Si ricorda che la suddetta chiusura sarà effettuata in modalità alternata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.