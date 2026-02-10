A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BITONTO, GIOIA DEL COLLE, ANDRIA BARLETTA E TRANI
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO
-sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata e in uscita, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta o di Bari sud;
-sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione degli impianti.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Acquaviva delle Fonti o Mottola Castellaneta.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 13 FEBBRAIO
-sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione degli impianti.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Canosa.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 FEBBRAIO
-sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta o di Molfetta.