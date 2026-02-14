A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BITONTO E CERIGNOLA EST

Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Bari sud;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Molfetta;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Canosa;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Foggia Zona Industriale.

Inoltre, chi proviene e chi è diretto verso la A16 Napoli-Canosa, potrà utilizzare la stazione di Cerignola ovest, sulla A16.