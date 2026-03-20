A14 BOLOGNA.TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ANDRIA BARLETTA, GIOIA DEL COLLE, MOTTOLA CASTELLANETA E AREA DI PARCHEGGIO LE GROTTE OVEST
A14 BOLOGNA.TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ANDRIA BARLETTA, GIOIA DEL COLLE, MOTTOLA CASTELLANETA E AREA DI PARCHEGGIO LE GROTTE OVEST
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo, sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia:
in uscita e in entrata, da e verso Bari: Trani;
in uscita e in entrata, da e verso Pescara: Canosa;
-dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in uscita e in entrata, da e verso Bari: Acquaviva delle Fonti;
in uscita e in entrata, da e verso Taranto: Mottola Castellaneta;
-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in uscita e in entrata, da e verso Bari: Gioia del Colle;
in uscita e in entrata, da e verso Taranto: utilizzare la viabilità ordinaria.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”, situata nel tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto.