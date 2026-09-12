A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ANDRIA BARLETTA E TRANI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ANDRIA BARLETTA E TRANI
Roma, 12 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Canosa;
-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta o di Andria Barletta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.