A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ANDRIA BARLETTA E GIOIA DEL COLLE

Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di stazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Trani;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Canosa;

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Acquaviva delle Fonti;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Taranto: Mottola Castellaneta.