A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE SAN BENEDETTO DEL TRONTO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di San Benedetto del Tronto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle due notti di lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di San Benedetto del Tronto in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia: Grottammare;
-nelle tre notti di mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di San Benedetto del Tronto in uscita per chi proviene da Ancona e in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dell’entrata: Val Vibrata;
per la chiusura del’uscita: Grottammare.