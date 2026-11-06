A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Cesena.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.