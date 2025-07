A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE

Roma, 12 luglio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 15 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 16 LUGLIO

per consentire lavori di manutenzione degli impianti: in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Cesena, al km 99+700 o di Rimini nord, al km 117+300.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 16 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 17 LUGLIO

per consentire lavori di pavimentazione: in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Ancona.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Bologna: Cesena;

-verso Ancona: Rimini nord.