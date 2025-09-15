A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VAL VIBRATA

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna- Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Val Vibrate, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: San Benedetto del Tronto;

in uscita per chi proviene da Pescara: Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo.