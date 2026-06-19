A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VAL VIBRATA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VAL VIBRATA
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto;
-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiusa in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Giulianova Mosciano Sant’Angelo.