A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VAL VIBRATA

Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Benedetto del Tronto, al km 311+700.