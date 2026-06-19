A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VAL DI SANGRO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VAL DI SANGRO
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Val di Sangro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bari;
-dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiusa in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vasto nord.