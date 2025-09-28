A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TRANI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TRANI
Roma, 28 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Andria Barletta;
in uscita per chi proviene da Bari: Molfetta.