A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TERAMO GIULIANOVA MOSCIANO SANT’ANGELO

Roma, 2 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 22:00-6:0, sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Roseto degli Abruzzi;

in uscita per chi proviene da Ancona: Val Vibrata.