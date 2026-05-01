A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TERAMO GIULIANOVA MOSCIANO SANT’ANGELO

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Val Vibrata;

in uscita per chi proviene da Pescara: Roseto degli Abruzzi.