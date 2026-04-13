A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TERAMO GIULIANOVA MOSCIANO SANT’ANGELO

Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata dal km 336+200 e il km 332+700.

Di conseguenza, nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 aprile, con orario 22:00-6:00, non sarà raggiungibile la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Ancona: Val Vibrata;

in uscita per chi proviene da Ancona: Roseto degli Abruzzi.