A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SENIGALLIA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SENIGALLIA
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Senigallia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Montemarciano;
-dalle 23:00 di venerdì 9 alle 4:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione del portale di uscita.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Marotta Mondolfo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.