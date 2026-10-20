A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo;

in uscita per chi proviene da Pescara: Pineto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.