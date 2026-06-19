A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI RIMINI NORD

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Rimini sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Valle del Rubicone;

-dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud;

-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiusa in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valle del Rubicone.