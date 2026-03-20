A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI RIMINI NORD

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Rimini sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Valle del Rubicone.