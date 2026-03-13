A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI RIMINI NORD E CATTOLICA

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 16, MARTEDI’ 17 E MERCOLEDI’ 18 MARZO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 MARZO

-sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone;

-saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Rimini nord, in entrata verso Ancona e di Cattolica, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata di Rimini nord, verso Ancona: Rimini sud;

per la chiusura dell’entrata di Cattolica, verso Ancona: Pesaro;

per la chiusura dell’entrata di Cattolica, verso Bologna: Riccione.