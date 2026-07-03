A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI RICCIONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI RICCIONE
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Riccione, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cattolica o di Rimini sud;
-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 luglio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Rimini sud;
verso Ancona: Cattolica.