A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Porto Sant’Elpidio, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Civitanova Marche;

in uscita per chi proviene da Pescara: Fermo.