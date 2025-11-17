A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESCARA SUD FRANCAVILLA
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiusa in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Pescara ovest Chieti;
in uscita per chi proviene da Bari: Ortona;
-dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdo 21 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona e da Bari.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Ancona: Pescara ovest Chieti;
per chi proviene da Bari: Ortona;
-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Ancona: Pescara ovest Chieti;
verso Bari: Ortona.